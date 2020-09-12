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تعليم الخرج يوزع 1000 تابلت على الطلاب والطالبات
ضمن خطة تسهيل عملية التعلم عن بعد
متابعات الخليج 365 - الخرج
بدأت إدارة التعليم بمحافظة الخرج في توزيع 1000 جهاز تابلت على الأسر المحتاجة، ضمن خطتها لتسهيل عملية التعلم عن بعد.
يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التعليم بمحافظة الخرج ومؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية، والتي تقضي بتوفير هذه الأجهزة وتوزيعها على الطلاب والطالبات.
من جانبه، كشف مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي أن هذه الأجهزة تخدم الطلاب والطالبات في تسهيل عملية التعلم عن بعد والدخول على التطبيقات التعليمية.
وقدم العتيبي شكره الجزيل لمؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية على هذه المبادرة، مثمناً جهود المؤسسة في دعم برامج الإدارة.
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