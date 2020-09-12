عروض اليوم الوطني السعودي 90 لسنه 1442 أقوى الخصومات والتخفيضات

مع اقتراب المملكة العربية السعودية من الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 لسنة 1442 قامت مجموعة كبيرة من المحلات والمتاجر والفنادق والمستشفيات والمستوصفات الطبية بتقديم عروض اليوم الوطني السعودي وذلك من خلال الخصومات الحصرية المميزة لجميع العملاء من السعوديين والمقيمين وذلك في فترة العيد الوطني الموافق يوم 23 سبتمبر 2020 وهو اليوم الذي تحتفل فيه المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني.

عروض اليوم الوطني بالسعودية 90

تقدم العديد من المراكز التجارية والمحلات والفنادق والمختبرات و المستوصفات الطبية الكثير من الخصومات والعروض خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي 90 أهم هذه العروض:

تقدم فنادق الشارقة مجموعة من العروض المميزة الرائعة في اليوم الوطني السعودي فمن أبرز هذه العروض حجز جناح مميز غرفة مفردة أو مزدوجة لليلتين شامل الافطار والضريبة ب 1090 ريال سعودي.

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كما تقوم معامل ومختبرات الفارابي الطبية بتقديم الكثير من العروض الرائعة للاحتفال باليوم الوطني السعودي من خلال خدمات التحليل المختلفة وذلك في جميع فروع المعامل داخل المملكة العربية السعودية وحتى يوم 30 سبتمبر 2020.