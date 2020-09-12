محمد بن مسعود - الدمام - النيران اندلعت في أعلاف أغنام داخل الحي تباشر فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا، اندلع في أعلاف أغنام بحي العكيشية جنوب مكة المكرمة. وتتواجد فرق الدفاع المدني في الموقع وتبذل قصارى جهدها للحيلولة دون انتشار النيران. ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بيانًا مفصلاً بعد السيطرة على الحريق. 12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 05:53 PM النيران اندلعت في أعلاف أغنام داخل الحي Advertisements "مدني مكة" يكافح حريقاً في "العكيشية" "مدني مكة" يكافح حريقاً في "العكيشية" تباشر فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، حريقًا، اندلع في أعلاف أغنام بحي العكيشية جنوب مكة المكرمة. وتتواجد فرق الدفاع المدني في الموقع وتبذل قصارى جهدها للحيلولة دون انتشار النيران. ومن المقرر أن يصدر الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بيانًا مفصلاً بعد السيطرة على الحريق. الكلمات المفتاحية ، "مدني مكة" يكافح حريقاً في "العكيشية" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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