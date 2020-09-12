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محمد بن مسعود - الدمام - توفيت والدة الزميل الإعلامي علي الرويلي، مدير المركز الإعلامي في أمانة الرياض.
وقال "الرويلي" عبر حسابه على تويتر: "بدءًا من اليوم سأعيش بدون أم.. بحجم الفقد أنعى صديقتي "والدتي" التي انتقلت إلى جوار ربها.. اللهم لطفك بوالدتي.. اللهم رحماك بها.. اللهم الصبر".
أسرة صحيفة "الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل علي الرويلي، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
وفاة والدة "الرويلي" متحدث "أمانة الرياض"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-12
توفيت والدة الزميل الإعلامي علي الرويلي، مدير المركز الإعلامي في أمانة الرياض.
وقال "الرويلي" عبر حسابه على تويتر: "بدءًا من اليوم سأعيش بدون أم.. بحجم الفقد أنعى صديقتي "والدتي" التي انتقلت إلى جوار ربها.. اللهم لطفك بوالدتي.. اللهم رحماك بها.. اللهم الصبر".
أسرة صحيفة "الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل علي الرويلي، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
05:27 PM
توفيت والدة الزميل الإعلامي علي الرويلي، مدير المركز الإعلامي في أمانة الرياض.
وقال "الرويلي" عبر حسابه على تويتر: "بدءًا من اليوم سأعيش بدون أم.. بحجم الفقد أنعى صديقتي "والدتي" التي انتقلت إلى جوار ربها.. اللهم لطفك بوالدتي.. اللهم رحماك بها.. اللهم الصبر".
أسرة صحيفة "الخليج 365" تتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل علي الرويلي، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.
، وفاة والدة "الرويلي" متحدث "أمانة الرياض" ،
المصدر : الخليج 365
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