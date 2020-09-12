شكرا لمتابعة خبر عن استمرار السحب الرعدية المصحوبة بالرياح على 4 مناطق بالمملكة غدا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت هيئة الأرصاد، اليوم السبت، عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الأحد في المملكة.

وقالت الأرصاد إنه من المتوقع استمرار السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وتوقعت استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية كذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للملكة.