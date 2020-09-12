بالفيديو.. أمطار غزيرة تسود أجواء مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): شهدت بطحاء قريش بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مع وجود رياح سطحية. شهدت بطحاء قريش بمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة مع وجود رياح سطحية. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والتي تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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