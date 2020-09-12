شكرا لمتابعة خبر عن مكة المكرمة تسجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، بـ 69 حالة إصابة جديدة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن عن تسجيل 643 حالة إصابة جديدة؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات 325,050 حالة، فيما تم تسجيل 903 حالة تعافي جديدة و27 حالة وفاة.