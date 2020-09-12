شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان: الضعيف والمعاق من أسباب الرزق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن وجود الضعيف في البيت كالمعاق من أسباب الرزق.

وأضاف، خلال لقاء في برنامج الجواب الكافي المذاع على قناة المجد، أن ، النبي ﷺ قال:" هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟".

ودعا الشيخ من لديه معاق أو شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يستبشر بذلك، مؤكداً أن وجودهم من أبواب الرحمة.