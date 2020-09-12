شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فتاة تعمل في مهنة الحلاقة بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

ظهرت فتاة وهي تعمل في إحدى صالونات الحلاقة بمحافظة الطائفـ، فيما ذكر الشخص الذى وثق مقطع فيديو لعملها أنها أول حلاقة في المحافظة.

ووثق مقطع فيديو الفتاة التى تدعى "وفاء" وهي تقوم بتصفيف شعر طفل داخل صالون حلاقة، مؤكدة أنها مواطنة من محافظة الطائف.

ووجهت الفتاة نصيحة للشبان والشابات بالاعتماد على أنفسهم والعمل في أى مهنة سواء كان براتب كبير أو قليل، مضيفة أن العمل سيُكسبهم الخبرة ويفتح لهم مجالات عمل أخرى في المستقبل.