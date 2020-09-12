شكرا لمتابعة خبر عن كفى تحتفي بالمتعافين بعد إتمامهم برنامج التأهيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

اختتمت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمحافظة القنفذة في مقرها صباح اليوم فعاليات برنامج الرعاية والتأهيل لعدد من المتعافين ، والذين أتموا البرنامج في الفترة السابقة .

وفي ختام اللقاء كرم مدير فرع الجمعية بالقنفذة الأستاذ حمزة محمد الحليسي المنضمين للبرنامج فيما ذكر أن هذا المشروع يقدم للشباب المتعافين العديد من البرامج العلاجية والتوعوية والإيمانية والترفيهية والتي تساعدفي تنميتهم اجتماعيا، والنهوض بهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في وطننا الغالي.

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الجدير بالذكر أن البرنامج حظي بدعم كامل ورعاية من مؤسسة علي ثويني الثنيان وإخوانه الخيرية .