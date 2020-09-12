بالفيديو.. معلمة تستخدم طريقة مبتكرة لتعليم طالباتها في عرعر

عبر منصة مدرستي

ابتكرت المعلمة، آسيا العنزي، من مدرسة عفاف في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، طريقة مختلفة لتعليم طالباتها عبر منصة «مدرستي». وذكرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية –عبر حسابها على تويتر- أنَّ المعلمة: آسيا العنزي صنعت طريقة ووسائل تعليمية متميزة من منزلها، للتواصل مع طالباتها وشرح الدروس بطريقة جديدة، الأمر الذي شهد تفاعلًا كبيرًا ومشاركة حماسية من الطالبات. اقرا أيضًا: فيديو يوثق تفاعل المعلم خالد عكاش مع طلابه خلال جلسة «غسيل كلى»

مدرسة عذفاء توفر شرائح إنترنت لتمكين طالبتها من دخول منصة مدرستي

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