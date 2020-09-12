الضمان الصحي: ضرورة تطابق مدة تأمين الزائر مع التأشيرة

أكد مجلس الضمان الصحي ضرورة تطابق مدة التأمين للزائر مع مدة التأشيرة.

وذكر المجلس –عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنّه «يلزم أن تُطابِق مدة التأمين مدة التأشيرة».

ووجه أحد المقيمين بأنه تمّ رفض التمديد؛ لأن تأمين الزيارة ينقص يومين عن مدة التمديد.

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من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي، أنَّ صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام (الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات) بدون تحديد للعدد.

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