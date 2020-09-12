مدني جازان ينبه من التقلبات الجوية ويحذر من مجاري الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد، حول حالة ماطرة، مشيرة إلى استمرار التقلبات الجوية حتى غد الأحد.

وأشارت الأرصاد في تنبيهها إلى تكون سحب رعدية ممطرة تؤدي إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت، خاصة لمحافظات بالمرتفعات الجبلية الداير، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب.

ويصاحب الحالة الجوية الماطرة، نشاط في الرياح السطحية ينتج عنها أتربة مثارة للغبار تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر باتجاه شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين مع تدنٍّ في مدى الرؤية، والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم غدٍ الأحد.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع، إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية.

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وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا العقيد الغامدي، إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد الغامدي أنَّ قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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