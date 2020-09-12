بالصور.. مسجد «الدرع» أثر من عصر النبوة بالمدينة المنورة

يعد مسجد (الدرع) من المساجد الأثرية في المدينة المنورة، حيث توقف فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- أثناء خروجه لغزوة أحد، ويعرف بعدة أسماء أخرى، منها: مسجد الشيخين ومسجد البدائع ومسجد العدوة وذلك لوقوعه على عدوة الطريق.

وسمي المسجد بـ«الدرع» لأن الرسول -عليه أفضل الصلاة والتسليم– خلع فيه درعه أو درعيه التي كان يرتديها للحرب، وكان فيه معسكره ليلة خرج لقتال المشركين، حيث صلى بداخله العصر والمغرب والعشاء، وبات ثم صلى الصبح واتجه لجبل أحد.

‏‎ويقع مسجد الدرع بين المدينة وبين جبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة، وبالقرب من مسجد بني حارثة أو مسجد المستراح أو مسجد بني حارثة، الذي استراح فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- أثناء عودته من غزوة أحد.

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وعلى امتداد التاريخ الإسلامي طالت الرعاية المسجد وصولًا للعهد السعودي، حيث تمت أعمال الترميم والتجديد الكامل لبناء المسجد.



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