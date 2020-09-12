«تعليم الخرج» توزع 1000 جهاز تابلت على الطلاب والطالبات

بدأت إدارة التعليم بمحافظة الخرج في توزيع 1000 جهاز تابلت على الأسر المحتاجه لتسهيل عملية التعلم عن بُعد.

يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التعليم بمحافظة الخرج ومؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية والتى تقضي بتوفير هذه الأجهزة وتوزيعها على الطلاب والطالبات.

وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد العتيبي، أنَّ هذه الأجهزة سوف تخدم أكثر من ألف طالب وطالبة لتسهيل عملية التعلم عن بُعد والدخول على التطبيقات التعليمية.

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وقدّم شكره الجزيل لمؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية على هذه المبادرة، مثمنًا جهودها في دعم برامج الإدارة.

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