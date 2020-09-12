بالفيديو.. شرطة مكة تطيح بـ6 مقيمين ظهروا في فيديو المشاجرة الجماعية بجدة

اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية ظهروا في مقطع متداول وهم يتشاجرون في مدينة جدة.
وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي؛ بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة بين عدد من الأشخاص بأحد الأحياء السكنية في محافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.
وأوضح الرائد الغامدي، أن المشاركين في المشاجرة هم (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وتبين أنها نتيجة خلاف سابق بينهم، وجرى إيقافهم جميعًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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