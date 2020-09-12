أكد أن استخدام غيرهم لهذا المواقف يعتبر تعديًا
جدّد المرور السعودي التذكير بقيمة مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنها تتراوح ما بين 500 – 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذّر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبها.
وذكر المرور –عبر تويتر- أنَّ الوقوف في هذه الأماكن يعدّ مخالفة مرورية، موضحًا أنَّ مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، واستخدام غيرهم لها يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.
وكان المرور ذكر في وقت سابق اليوم، أنه تمَّ ضبط 2665 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مناطق المملكة.
اقرأ أيضًا:
مرور الرياض يضبط قائد مركبة مارس التفحيط ونشر المقطع بسناب شات
المرور يطيح بقائد شاحنة يقودها بسرعة متهورة في الجبيل
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يحذر مجددًا من الوقوف في أماكن ذوي الإعاقة ويحدد قيمة الغرامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.