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المرور يحذر مجددًا من الوقوف في أماكن ذوي الإعاقة ويحدد قيمة الغرامة

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أكد أن استخدام غيرهم لهذا المواقف يعتبر تعديًا

جدّد المرور السعودي التذكير بقيمة مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنها تتراوح ما بين 500 – 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذّر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبها.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنَّ الوقوف في هذه الأماكن يعدّ مخالفة مرورية، موضحًا أنَّ مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، واستخدام غيرهم لها يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.

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وكان المرور ذكر في وقت سابق اليوم، أنه تمَّ ضبط 2665 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مناطق المملكة.

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