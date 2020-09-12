المرور يحذر مجددًا من الوقوف في أماكن ذوي الإعاقة ويحدد قيمة الغرامة

جدّد المرور السعودي التذكير بقيمة مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنها تتراوح ما بين 500 – 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذّر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبها.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنَّ الوقوف في هذه الأماكن يعدّ مخالفة مرورية، موضحًا أنَّ مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، واستخدام غيرهم لها يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.

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وكان المرور ذكر في وقت سابق اليوم، أنه تمَّ ضبط 2665 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع مناطق المملكة.

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