بصفة استثنائية.. الأمير فيصل بن سلمان يخصص فرعين لجائزة المدينة للأداء الحكومي

اعتمد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جائزة المدينة المنورة، تخصيص فرعين لجائزة الأداء الحكومي المتميز، في دورتها السادسة لهذا العام بصفة استثنائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضحت إمارة منطقة المدينة –عبر تويتر- أن الأمير فيصل بن سلمان حصص فرعين لجائزة الأداء الحكومي، وهما: التميّز في إدارة العمل عن بُعد، والتميّز في إدارة الأزمات والمخاطر.

اقرأ أيضًا:

أمير المدينة المنورة يدشن مستشفى متكاملًا تم تنفيذه خلال 59 يومًا