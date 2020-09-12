بالصور.. توزيع بذور الأشجار بالمجمعات التجارية ضمن مبادرة «شرقية خضراء»

تهدف لنشر ثقافة أهمية التشجير
قامت أمانة المنطقة الشرقية، بتوزيع بذور الأشجار المحلية على المواطنين في 5 مجمعات تجارية، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء».
وذكرت الأمانة –عبر حسابها على تويتر- أنّه بالتزامن مع موسم التشجير، قامت أمانة المنطقة باستكمال مبادرة «شرقية خضراء» في 5 مجمعات تجارية، لنشر ثقافة الوعي للمحافظة على الأشجار واهمية التشجير.
حيث قامت أمانة الشرقية بتوزيع بذور لأشجار محلية، وتعريف المجتمع كيفية زراعة البذور، عن طريق مسح الباركورد على الأكياس، ومتابعة البذور والاهتمام بها.
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