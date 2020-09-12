بالصور.. توزيع بذور الأشجار بالمجمعات التجارية ضمن مبادرة «شرقية خضراء»

قامت أمانة المنطقة الشرقية، بتوزيع بذور الأشجار المحلية على المواطنين في 5 مجمعات تجارية، وذلك ضمن مبادرة «شرقية خضراء».

وذكرت الأمانة –عبر حسابها على تويتر- أنّه بالتزامن مع موسم التشجير، قامت أمانة المنطقة باستكمال مبادرة «شرقية خضراء» في 5 مجمعات تجارية، لنشر ثقافة الوعي للمحافظة على الأشجار واهمية التشجير.

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حيث قامت أمانة الشرقية بتوزيع بذور لأشجار محلية، وتعريف المجتمع كيفية زراعة البذور، عن طريق مسح الباركورد على الأكياس، ومتابعة البذور والاهتمام بها.

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