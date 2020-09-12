السعودية اليوم / تسجيل43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السنغال



دكار 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة في السنغال بلغ 14193 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 293 شخصًا.

// انتهى //

16:53ت م

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دكار 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية .وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إجمالي حالات الإصابة في السنغال بلغ 14193 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 293 شخصًا.// انتهى //16:53ت م0073

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