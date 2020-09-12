السعودية اليوم / بلدية لينه تقوم بصيانة وتطوير الساحات البلدية الرياضية



رفحاء 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

تقوم بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات‬ قسم الصيانة بأعمال صيانة وتأهيل الساحات البلدية

وقامت بصيانة الساحة البلدية بهجرة رغوة 35 كلم شرق لينة،لتوفير بيئة مناسبة لإقامة المناشط الرياضية،وضمان الأداء الأمثل لها في ظل الاقبال عليها من قبل فئات المجتمع.

ويأتي ذلك ضمن إهتمام وجهود البلدية لتهيئة الساحات الرياضية على مدار العام، بما يحقق الأهداف المنشودة لهذه المرافق.

// انتهى //

16:17ت م

0065



رفحاء 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واستقوم بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة الخدمات‬ قسم الصيانة بأعمال صيانة وتأهيل الساحات البلدية الرياضية في القرى والهجر التابعة لنطاقها.وقامت بصيانة الساحة البلدية بهجرة رغوة 35 كلم شرق لينة،لتوفير بيئة مناسبة لإقامة المناشط الرياضية،وضمان الأداء الأمثل لها في ظل الاقبال عليها من قبل فئات المجتمع.ويأتي ذلك ضمن إهتمام وجهود البلدية لتهيئة الساحات الرياضية على مدار العام، بما يحقق الأهداف المنشودة لهذه المرافق.// انتهى //16:17ت م0065

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