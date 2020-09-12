السعودية اليوم / أمين الشرقية يستقبل وفداً من أمانة العاصمة المقدّسة



الدمام 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وفداً من أمانة العاصمة المقدّسة في مقر الأمانة بالدمام.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد، مؤكدا أن الأمانة على استعداد تام لدعم الجهود الاستثمارية بالأمانات، وتقديم تجربة أمانة الشرقية والاستفادة منها ، مشيراً إلى دعم المستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم لصُنع بيئة استثمارية جاذبة.

وتهدف هذه الزيارة للاطلاع على جهود أمانة المنطقة الشرقية في مجال تطوير الاستثمارات وتنمية الإيرادات التي تأتي من مبدأ التعاون بين الأمانات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.

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16:13ت م

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