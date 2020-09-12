السعودية اليوم / الصحة الكويتية تسجل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الكويت 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 736 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9249 حالة، في حين بلغت الحالات المتماثلة للشفاء 84404 حالات .

// انتهى //

16:11ت م

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الكويت 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 736 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 94211 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة لرتفع مجموع حالات الوفاة المسجلة إلى 558 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي : إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 94 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد - 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9249 حالة، في حين بلغت الحالات المتماثلة للشفاء 84404 حالات .// انتهى //16:11ت م0062

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