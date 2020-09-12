السعودية اليوم / تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا



نواكشوط 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7266 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 161 وفاة .

// انتهى //

16:06ت م

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نواكشوط 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 7266 حالة، فيما بلغت حالات الوفيات 161 وفاة .// انتهى //16:06ت م0061

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