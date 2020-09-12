السعودية اليوم / ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية



أديس أبابا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس

وأوضح بيان صادر عن المركز أن إجمالي حالات الوفيات قد بلغ 31902 حالة وفاة حتى الآن.

// انتهى //

15:46ت م

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أديس أبابا 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الأفريقية خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى مليون و321736 حالة.وأوضح بيان صادر عن المركز أن إجمالي حالات الوفيات قد بلغ 31902 حالة وفاة حتى الآن.// انتهى //15:46ت م0057

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