السعودية اليوم / هيئة الهلال الأحمر السعودي تقيم أكثر من 80 دورة إسعافيه مجانية تزامنا مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية



الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واس

رفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم التهنئة للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمناسبة اليوم العالميللإسعافات الأولية والذي تحتفل به الهيئة سنويا في شهر سبتمبر للتوعية والتعريف بالإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ الحالات الطارئة.

وأكد معالي الدكتور القاسم بأن الهيئات والجمعيات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعمل على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال التعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية ومساهمتها بعد مشيئة الله في المشاركة في انقاذ الحالات الطارئة التي تحتاج إلى بعض الرعاية السريعة لحين وصول مقدمي الخدمة الإسعافية.

‎وأوضح معاليه بأن الهلال الأحمر السعودي يُحْيي هذه المناسبة الهامة هذا العام من خلال إقامة أكثر من 80 دورة مجانية في مجال الإسعافات الأولية في مختلف مناطق المملكة، والعديد من المحاضرات التوعوية عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية للقطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من التقنيات المتوفرة لتصل تلك المحاضرات لأكبر شريحة ممكنة لاسيما في ظل ما تعيشه المملكة والعالم من أثر جائحة

وأشار معالي الدكتور القاسم بأن الهيئة حرصت على إقامة عدد من البرنامج التدريبية بالإضافة إلى التنظيم والمشاركة في 2539 مشاركة توعوية نفذتها الهيئة للتعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وأثرها في المجتمع والتعريف بالخدمات الإنسانية للهيئة خلال العام 2019/2020م، حيث تنوعت ما بين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات توعوية مخصصة لأفراد المجتمع، فضلا عن البرامج التثقيفية.

ولفت معاليه النظر إلى أن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية استفاد منه قرابة 100 ألف شخص خلال العام الجاري، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التثقيف المجتمعي قرابة 79 ألف مستفيد.

‎واختتم معالي الدكتور القاسم كلمته في هذه المناسبة بأن الهيئة تحرص كل عام على مراجعة البروتوكولات الطبية وتسعى بشكل مستمر إلى تحسينها لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية وفقا للبروتوكولات المعمول بها دوليًا، كما أكد حرص الهيئة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعلم الاسعافات الاولية، حاثا أفراد المجتمع على الالتحاق بهذه الدورات من خلال التسجيل الإلكتروني https://training.srca.org.sa .

// انتهى //

15:05ت م

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الرياض 24 محرم 1442 هـ الموافق 12 سبتمبر 2020 م واسرفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم التهنئة للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بمناسبة اليوم العالميللإسعافات الأولية والذي تحتفل به الهيئة سنويا في شهر سبتمبر للتوعية والتعريف بالإسعافات الأولية وأهميتها في إنقاذ الحالات الطارئة.وأكد معالي الدكتور القاسم بأن الهيئات والجمعيات التي تعمل تحت مظلة الاتحاد الدولي للهلال الأحمر والصليب الأحمر تعمل على الاحتفال بهذه المناسبة من خلال التعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية ومساهمتها بعد مشيئة الله في المشاركة في انقاذ الحالات الطارئة التي تحتاج إلى بعض الرعاية السريعة لحين وصول مقدمي الخدمة الإسعافية.‎وأوضح معاليه بأن الهلال الأحمر السعودي يُحْيي هذه المناسبة الهامة هذا العام من خلال إقامة أكثر من 80 دورة مجانية في مجال الإسعافات الأولية في مختلف مناطق المملكة، والعديد من المحاضرات التوعوية عن أهمية تعلم الإسعافات الأولية للقطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من التقنيات المتوفرة لتصل تلك المحاضرات لأكبر شريحة ممكنة لاسيما في ظل ما تعيشه المملكة والعالم من أثر جائحة كورونا وأشار معالي الدكتور القاسم بأن الهيئة حرصت على إقامة عدد من البرنامج التدريبية بالإضافة إلى التنظيم والمشاركة في 2539 مشاركة توعوية نفذتها الهيئة للتعريف بأهمية تعلم الإسعافات الأولية وأثرها في المجتمع والتعريف بالخدمات الإنسانية للهيئة خلال العام 2019/2020م، حيث تنوعت ما بين دورات للمتخصصين الصحيين ودورات ومحاضرات توعوية مخصصة لأفراد المجتمع، فضلا عن البرامج التثقيفية.ولفت معاليه النظر إلى أن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية استفاد منه قرابة 100 ألف شخص خلال العام الجاري، بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التثقيف المجتمعي قرابة 79 ألف مستفيد.‎واختتم معالي الدكتور القاسم كلمته في هذه المناسبة بأن الهيئة تحرص كل عام على مراجعة البروتوكولات الطبية وتسعى بشكل مستمر إلى تحسينها لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية وفقا للبروتوكولات المعمول بها دوليًا، كما أكد حرص الهيئة على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعلم الاسعافات الاولية، حاثا أفراد المجتمع على الالتحاق بهذه الدورات من خلال التسجيل الإلكتروني https://training.srca.org.sa .// انتهى //15:05ت م0047

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.