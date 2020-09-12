شكرا لقرائتكم خبر عن 25 مخالفة للتدابير الصحية وتطهر 854 موقعاً بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد (25) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير (854) موقعاً، باستخدام (151548) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (446) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (6873) طناً من النفايات، وإزالة (2984) متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (8804) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.
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