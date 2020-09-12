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الشرطة اليونانية تطلق الغاز المدمع على مهاجرين في ليسبوس
متابعات الخليج 365 - متابعة
أطلقت الشرطة في جزيرة ليسبوس اليونانية الغاز المسيل للدموع اليوم على مهاجرين ألقوا حجارة خلال تظاهرة للمطالبة بالحصول على مأوى بعدما احترق مخيم موريا.
وتظاهر مئات من طالبي اللجوء الذين اضطرّوا للنوم في الشوارع على مدى الأربعة أيام الأخيرة بينما تأخّرت جهود إقامة مخيّم بديل جرّاء وجود اعتراضات على الأمر من قبل السلطات المحلية.
ودمر مخيم موريا الذي كان يضم أكثر من 12 ألف شخص في سلسلة حرائق الثلاثاء والأربعاء.
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