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أنهت صاعقة رعدية، مساء أمس الجمعة؛ حياة مواطن وزوجته واثنتين من بناته في محافظة العرضيات؛ وذلك بعد خروجهم لنزهة برية في المحافظة.
كانت قد هطلت أمطار غزيرة مساء أمس الجمعة، على محافظة العرضيات والمراكز التابعة لها مصحوبة بالصواعق.
وفي التفاصيل: أن الأسرة مكونة من الزوج وزوجته و4 من بناته ذهبوا لنزهة برية بالعرضية الشمالية وتعرضوا لصاعقة رعدية أنهت حياة الزوج وزوجته واثنتين من بناته، فيما نجت اثنتان من بناته من الصاعقة.
نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.محافظة العرضيات صاعقة رعدية
نزهة مأساوية بالعرضيات.. صاعقة تصرع مواطنًا وزوجته واثنتين من بناتهسلطان السهيمي الخليج 365 2020-09-12
أنهت صاعقة رعدية، مساء أمس الجمعة؛ حياة مواطن وزوجته واثنتين من بناته في محافظة العرضيات؛ وذلك بعد خروجهم لنزهة برية في المحافظة.
كانت قد هطلت أمطار غزيرة مساء أمس الجمعة، على محافظة العرضيات والمراكز التابعة لها مصحوبة بالصواعق.
وفي التفاصيل: أن الأسرة مكونة من الزوج وزوجته و4 من بناته ذهبوا لنزهة برية بالعرضية الشمالية وتعرضوا لصاعقة رعدية أنهت حياة الزوج وزوجته واثنتين من بناته، فيما نجت اثنتان من بناته من الصاعقة.
نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
03:22 PM
في ليلة من الهطولات الغزيرة شملت المحافظة ومراكزها التابعة نجت اثنتان
أنهت صاعقة رعدية، مساء أمس الجمعة؛ حياة مواطن وزوجته واثنتين من بناته في محافظة العرضيات؛ وذلك بعد خروجهم لنزهة برية في المحافظة.
كانت قد هطلت أمطار غزيرة مساء أمس الجمعة، على محافظة العرضيات والمراكز التابعة لها مصحوبة بالصواعق.
وفي التفاصيل: أن الأسرة مكونة من الزوج وزوجته و4 من بناته ذهبوا لنزهة برية بالعرضية الشمالية وتعرضوا لصاعقة رعدية أنهت حياة الزوج وزوجته واثنتين من بناته، فيما نجت اثنتان من بناته من الصاعقة.
نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.
، نزهة مأساوية بالعرضيات.. صاعقة تصرع مواطنًا وزوجته واثنتين من بناته ،
المصدر : الخليج 365
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