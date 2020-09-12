، "تعليم الخرج" توزّع 1000 جهاز تابلت ذكي على الطلاب والطالبات ،

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بدأت إدارة التعليم بمحافظة الخرج في توزيع 1000 جهاز تابلت ذكي على الأسر المحتاجة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد.
يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التعليم بمحافظة الخرج ومؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية، والتي تقضي بتوفير هذه الأجهزة وتوزيعها على الطلاب والطالبات.
وفي حديثه لـ"الخليج 365" أوضح مدير إدارة تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن هذه الأجهزة سوف تخدم أكثر من ألف طالب وطالبة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد والدخول على التطبيقات التعليمية.
وقدم العتيبي شكره لمؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية على هذه المبادرة، مثمناً جهود المؤسسة في دعم برامج الإدارة.
إدارة التعليم الخرج
"تعليم الخرج" توزّع 1000 جهاز تابلت ذكي على الطلاب والطالباتعبدالسلام العنزي الخليج 365 2020-09-12
بدأت إدارة التعليم بمحافظة الخرج في توزيع 1000 جهاز تابلت ذكي على الأسر المحتاجة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد.
يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التعليم بمحافظة الخرج ومؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية، والتي تقضي بتوفير هذه الأجهزة وتوزيعها على الطلاب والطالبات.
وفي حديثه لـ"الخليج 365" أوضح مدير إدارة تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن هذه الأجهزة سوف تخدم أكثر من ألف طالب وطالبة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد والدخول على التطبيقات التعليمية.
وقدم العتيبي شكره لمؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية على هذه المبادرة، مثمناً جهود المؤسسة في دعم برامج الإدارة.
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
03:18 PM
"العتيبي": لتسهيل عملية التعلم عن بُعد والدخول على التطبيقات التعليمية
بدأت إدارة التعليم بمحافظة الخرج في توزيع 1000 جهاز تابلت ذكي على الأسر المحتاجة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد.
يأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التعليم بمحافظة الخرج ومؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية، والتي تقضي بتوفير هذه الأجهزة وتوزيعها على الطلاب والطالبات.
وفي حديثه لـ"الخليج 365" أوضح مدير إدارة تعليم الخرج الدكتور خالد العتيبي أن هذه الأجهزة سوف تخدم أكثر من ألف طالب وطالبة؛ لتسهيل عملية التعلم عن بعد والدخول على التطبيقات التعليمية.
وقدم العتيبي شكره لمؤسسة الشيخ عبدالله بن زيد بن غنيم الخيرية على هذه المبادرة، مثمناً جهود المؤسسة في دعم برامج الإدارة.
، "تعليم الخرج" توزّع 1000 جهاز تابلت ذكي على الطلاب والطالبات ،
المصدر : الخليج 365
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