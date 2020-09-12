شكرا لقرائتكم خبر عن "التويجري" مسيرة حافلة بالخبرات الاقتصادية الدولية والان نبدء بالتفاصيل

- تولى مناصب مهمة في مختلف القطاعات تؤهله لمنصب مدير التجارة العالمية

قال مراقبون إن ترشيح محمد التويجري لمنصب مدير عام منظمة التجارة العالمية يُعد خطوة مهمة نحو مواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد العالمي. أضافوا كما أن ترشيح التويجري يعد امتدادا لدور المملكة في تفعيل التعاون الدولي واستشعارا لمسؤولياتها في ظل رئاستها لقمة العشرين.

ونوهوا بالمسيرة الوطنية الحافلة والخبرات الدولية للمستشار في الديوان الملكي، محمد بن مزيد التويجري الذي تقلد عدة مناصب مهمة في مختلف القطاعات الحكومية بما فيها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط، مؤكداً بأن التويجري خيرُ ممثل للسعودية في هذا المحفل الدولي.