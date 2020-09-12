شكرا لقرائتكم خبر عن 118 جهة حكومية تناقش معايير صناعة المبادرات والان نبدء بالتفاصيل

تقود امارة مكة اليوم الاحد حلقة نقاش افتراضية عن بعد مع 118 جهة حكومية لصناعة المبادرات في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة؟ في العالم الرقمي، استعدادا لفتح بوابة المبادرات للجهات الحكومية والخاصة، والتي ستفتح غدا الاثنين لاستقبال مبادرات هذه الجهات.

وأكد المشرف العام على ملتقى مكة الثقافي سلطان الدوسري، ان حلقة النقاش التي ستقام اليوم الاحد، مخصصة لمنسقي المبادرات المعتمدين لدى أمانة ملتقى مكة الثقافي، حيث تسعى الى تعريف المنسقين بأهداف ومبادرات الملتقى لهذا العام، وعـرض المسـار الزمنـي لتنفيـذ المبـادرات، والتأكـد مـن معرفـة المنسقين بالضوابط والشروط، وبآلية التقديم الالكتروني عبر منصة "مبادرتي" الرقمية.

وأضاف: ان حلقة النقاش تسبق فتح بوابة المبادرات للجهات الحكومية والخاصة، المقررة غدا الاثنين لاستقبال المبادرات على مدار شهر كامل، فيما تعقبها خلال أيام فتح بوابة المبادرات للافراد لاستقبال مبادراتهم الفردية.