مقتل 50 عاملاً في انهيار منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - متابعة

لقي ما لا يقل عن 50 عاملاً حتفهم في انهيار منجم ذهب ببلدة كاميتوغا في شرق الكونغو الديمقراطية، وفقاً لما ذكره نغاندو كاموندالا نائب عمدة البلدة، اليوم السبت.

وأضاف أن منجم الذهب في إقليم “شمال كيفو” انهار، أمس الجمعة، مضيفا أن “جثث العمال مدفونة تحت الأنقاض”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وقال إنه بعد أمطار غزيرة تساقطت أمس وأول من أمس، فاضت مياه نهر “نجالي” القريب على ضفافه، مما أدى إلى تجمع الماء والطين في المنجم، مشيراً إلى أن معظم الضحايا من الشباب.

وصرح جون نوندو وهو من سكان المنطقة لوكالة الصحافة الفرنسية: “حسب الشهود هناك أكثر من خمسين قتيلاً”.

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وأضاف أن الأمطار أدت إلى فيضان نهر قريب من منجم الذهب، موضحاً أن “المياه تسربت إلى ثلاثة أنفاق… وعندما أراد الناس الخروج، تعذر ذلك لأن المياه كانت تتدفق بغزارة وبضغط كبير”.

وأكد حاكم المنطقة في بيان أن “عمليات البحث تتواصل للتعرف على مواطنينا الذين ماتوا”.

بدوره، أعلن رئيس البلدية توقف الحركة في المنطقة، السبت والأحد. وقال إن “جثامين مواطنينا يجب أن تدفن”، داعياً السكان إلى التوجه إلى المكان لانتشال الجثث”.

ويقوم شبان يلقبون بـ”الحفارين” بالعمل بأيديهم في هذا النوع من المناجم التي لا تستثمرها أي جهة، ليحاولوا بعد ذلك بيع المعادن التي يتمكنون من استخراجها في ظروف صعبة.





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