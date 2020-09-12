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شكرا لقرائتكم المرور يحدد غرامة استخدام المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور يحدد غرامة استخدام المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
شددت الإدارة العامة للمرور، على أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم.
وأكد المرور، أن استخدام الغير للمواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة يعتبر مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.
وقال المرور، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، يعد مخالفة مرورية.
وأوضح المرور أن غرامة هذه المخالفة 500 ريال وتصل إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
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