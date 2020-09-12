قرارات إدارية واستحداث 3 إدارات جديدة بـ جامعة بيشة

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - بيشة

أصدر رئيس جامعة بيشة الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي قرارات تضمنت استحداث إدارات جديدة وتكليف عدد من المسؤولين ضمن خطة تطوير الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع رسالة الجامعة وأهدافها الاستراتيجية المتواكبة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضمنت القرارات إنشاء إدارة تحت مسمى “الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية”، وتكليف عبدالله بن أحمد العسيري مديرًا عامًا لها، كما اشتملت القرارات على إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى “إدارة المخاطر” وتكليف مبارك بن ظافر القحطاني مديرًا لها، وكذلك على دمج إدارة العلاقات العامة ومركز رعاية المستفيدين بإدارة واحدة تحت مسمى “إدارة العلاقات العامة ورعاية المستفيدين” وتكليف فالح بن محمد آل شويل مديرًا لها.

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كما أصدر رئيس الجامعة عدة قرارات إدارية تضمنت: تجديد تكليف الدكتور محمد بن يحيى آل عجيم متحدثًا رسميًا للجامعة، وتكليف الدكتور محمد بن معجب الشهراني مشرفًا على إدارة الأمن السيبراني، وتجديد تعيين الدكتورة نورة بنت عوضه الأسمري وكيلة لكلية التربية شطر الطالبات، وتجديد تعيين الدكتورة سامية بنت منصور العصيمي وكيلة لعمادة القبول والتسجيل شطر الطالبات، وتكليف محمد بن فهد البيشي مديرًا لإدارة العقود والمشتريات، وتكليف علي بن عبدالله الشهري مديرًا لإدارة المستودعات، وتكليف فرج بن علي الشهراني مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية، وتجديد تكليف حبيان بن عون السلولي مديرًا لإدارة عمادة التعلم الإلكتروني التعليم عن بعد، وتكليف عبير بنت عبدالله القحطاني مساعدة لمدير إدارة كلية الطب، و تكليف الدكتور مسفر بن خفير القرني مشرفًا على وحدة البرامج والخطط الدراسية وتكليف الدكتور عبدالرحمن بن سعد آل ثقفان مشرفًا على الإدارة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.

كما تم تكليف فايز بن ناصر العامري مديرًا عامًا لمكتب رئيس الجامعة، وتكليف حمدان بن محمد عسيري مديرًا لوحدة الاتصالات الإدارية بمكتب رئيس الجامعة، وتجديد تكليف عبدالله بن ظافر الشهراني مديرًا لمركز الوثائق والمحفوظات، وتجديد تكليف سعد بن عبدالله الخثعمي مديرًا لإدارة كلية العلوم والآداب للبنين في بلقرن، وتكليف سعيد بن صالح الغامدي مديرًا لإدارة عمادة التطوير والجودة، وتجديد تكليف علي بن عبدالعزيز السلولي مديرًا كلية العلوم، وتجديد تكليف ناصر بن محمد الشهراني مديرًا لإدارة كلية المجتمع ببيشة، وتكليف سالم بن مناحي العتيبي بالقيام بأعمال المشرف العام.

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