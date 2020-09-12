تعرف على مسجد الدرع بالمدينة المنورة وسبب تسميته بهذا الاسم

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

يعرف مسجد الدرع في المدينة المنورة، بمسجد الشيخين ومسجد البدائع ومسجد العدوة، حيث سمي بـ “الدرع” لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قد توقف فيه عند خروجه لغزوة أحد، وخلع فيه درعه أو درعيه اللذين كان يرتديهما للحرب.

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وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم، معسكره ليلة خرج لقتال المشركين في هذا المسجد، حيث صلى بداخله العصر والمغرب والعشاء، وبات ثم صلى الصبح واتجه لجبل أحد؛ فيما يقع المسجد بين المدينة وبين جبل أحد على الطريق الشرقية مع الحرة.

ويقع مسجد الدرع بالقرب من مسجد بني حارثة أو مسجد المستراح الذي استراح فيه الرسول أثناء عودته من غزوة أحد؛ فيما شهد مؤخراً أعمال ترميم وتجديد للبناء، وذلك ضمن الخطة التي يجري تنفيذها حالياً لترميم وصيانة المساجد الأثرية بالمملكة.

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