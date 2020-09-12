مجموعة الحكير: الخسائر المتراكمة تجاوزت 20% من رأس المال

2020-09-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية- “مجموعة الحكير”، أن نسبة الخسائر المتراكمة للشركة تجاوزت 20% من رأسمالها بناءً على النتائج المالية غير المدققة كما في31 يوليو 2020.

وأضافت الشركة بحسب بيان على السوق المالية- “تداول ” أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 130 مليون ريال ما يعادل 23.6% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 550 مليون ريال.

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وأوضحت أن الأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هي تأثر أعمال الشركة بجائحة كورونا وبالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للسيطرة على فيروس كورونا والحد من مخاطر انتشاره، مشيرة إلى أن الشركة كانت أغلقت جميع مواقعها الترفيهية خلال الجائحة من تاريخ 15 مارس 2020 إلى 20 يونيو 2020 بحسب ما تم الإعلان عنه في حينه.

وأكدت أنها ستقوم بمراجعة دورية للأداء المتوقع لهذه المواقع وافتتاحها تدريجياً بحسب متغيرات السوق.

كما أشارت إلى أنه من أسباب تفاقم الخسائر المتراكمة هي تعليق الرحلات الدولية حتى هذا الوقت، مما أثر على إشغال الفنادق في جميع مناطق المملكة لا سيما المنطقة الغربية، إضافة إلى خسائر غير متكررة ناتجة عن إغلاق عدد من مواقع الشركة ضعيفة الأداء في عامي 2018 و2019.

وأضافت أن زيادة التكاليف التشغيلية الناتجة عن ارتفاع تكلفة تجديد رخص العمالة وتكلفة تجديد التراخيص وتكلفة الطاقة ساهمت في زيادة الخسائر المتراكمة للشركة.

وتابعت أنه سيتم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.



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