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حصيلة وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 23.029

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محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس قضى على 116 حالة جديدة

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس في البلاد ارتفع إلى 23.029 بعد تسجيل 116 حالة جديدة.

وأضافت المتحدثة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس زاد 2.139 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إلى 399.940 في إيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة، وفقاً لـ "رويترز".إيران فيروس كورونا الجديد

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 02:19 PM

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الفيروس قضى على 116 حالة جديدة

حصيلة وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 23.029
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سادات لاري، للتلفزيون الرسمي، اليوم (السبت)، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 23.029 بعد تسجيل 116 حالة جديدة.

وأضافت المتحدثة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس زاد 2.139 في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليصل إلى 399.940 في إيران إحدى أكثر دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة، وفقاً لـ "رويترز".

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، حصيلة وفيات "كورونا" في إيران تقفز إلى 23.029 ،
المصدر : الخليج 365

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