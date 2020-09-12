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نجا ثلاثة أشخاص، أمس، بأعجوبة، بعد جرف السيول مركبتهم غرب مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل.
وشكا سكان قرى (الراحة- حيلة آل معوض- يتمه - أثلة) من وعورة الطرق المؤدية إلى قراهم وانقطاعها بشكل مستمر مع كل حالة مطرية.
وأضافوا، أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها القرى، أمس، تسبّبت في جرف سيارة من نوع جيب لاند كروزر بداخلها 3 أشخاص تمكنوا من النجاة، وجرى نقلهم بعد مغرب أمس، إلى مستشفى محايل العام لتلقي العلاج اللازم بعد أن أصيبوا بكدمات، مؤكدين أن الحادث ليس الأول من نوعه بسبب السيول.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بالنظر لهذه الطرق والتعقيب والتعامل معها بما يضمن إزالة خطورتها وأشاروا إلى أنهم اعتادوا المعدات التجارية على حسابهم الخاص لتمهيد الطرق بعد هطول الأمطار.
بحر أبو سكينة السيول
12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 02:03 PM
جرى نقلهم إلى مستشفى محايل العام بعد تعرُّضهم لبعض الكدماتسيول بحر أبو سكينة تجرف مركبة بداخلها 3 أشخاص.. نجوا بأعجوبة
نجا ثلاثة أشخاص، أمس، بأعجوبة، بعد جرف السيول مركبتهم غرب مركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل.
وشكا سكان قرى (الراحة- حيلة آل معوض- يتمه - أثلة) من وعورة الطرق المؤدية إلى قراهم وانقطاعها بشكل مستمر مع كل حالة مطرية.
وأضافوا، أن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها القرى، أمس، تسبّبت في جرف سيارة من نوع جيب لاند كروزر بداخلها 3 أشخاص تمكنوا من النجاة، وجرى نقلهم بعد مغرب أمس، إلى مستشفى محايل العام لتلقي العلاج اللازم بعد أن أصيبوا بكدمات، مؤكدين أن الحادث ليس الأول من نوعه بسبب السيول.
وطالب الأهالي الجهات المختصة بالنظر لهذه الطرق والتعقيب والتعامل معها بما يضمن إزالة خطورتها وأشاروا إلى أنهم اعتادوا المعدات التجارية على حسابهم الخاص لتمهيد الطرق بعد هطول الأمطار.
، سيول بحر أبو سكينة تجرف مركبة بداخلها 3 أشخاص.. نجوا بأعجوبة ،
المصدر : الخليج 365
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