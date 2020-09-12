هكذا يتم الدخول وحل الواجب ورفعها في منصة مدرستي

مع بدء العام الدراسي الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية، بدأت منصة مدرستي في العمل بشكل رسمي منذ أسبوعين تخللها عدد من المشاكل والصعوبات التي واجهت مستخدمي المنصة من الطلاب والطاقم التعليمية، قبل أن تعمل وزارة التعليم على التحديثات والتطويرات المستمرة من أجل تخطي هذه العقبات، وهو الأمر الذي أدى ثماره من خلال استقرار عمل موقع مدرستي على مدار اليومين الماضيين.

وقد علق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على ذلك بأن ذلك هو نجاح جديد يسجل في المملكة، وذلك على الرغم من الصعوبات والتحديات التي وجدت نتيجة الإجراءات الصحية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ويأتي لثمرة جهود وزارته التي عملت على مدار الساعة من أجل إنجاح مسيرة أكثر من ملايين الطلاب والطالبات في الرحلة التعليمية، حيث بلغت نسبة الطلبة الذين تفاعلوا مع المنصة 85% وسجلوا حضورهم ومشاركتهم مع معلميهم.

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مدرستي تحديثات جديدة

وقال آل الشيخ بأن منصة مدرستي التعليمية ستشهد العديد من التحديثات خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم إضافة خصائص جديدة من شأنها تعزيز الخدمات والوسائل التعليمية المقدمة فيها، مؤكداً من جديد على أن العمل من خلال المنصة إلزامي للطلاب، كما أن المعلم ملزم بتنفيذ الفصول الافتراضية وفقاً لدليل الوزارة الذي تم تعميمه على كافة المناطق التعليمية.

ويشار إلى أن التعليم قد أضافت في آخر تحديثاتها إمكانية التسجيل في منصة مدرستي التعليمية بشكل مباشر من خلال موقع العودة للمدارس، وذلك بعد أسبوعين من فتح التسجيل واستلام بيانات الدخول من خلال موقع توكلنا.

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تسجيل منصة مدرستي عبر موقع العودة للمدارس

يعتبر موقع العودة للمدارس إحدى مواقع منظومة التعليم الجديدة “مدرستي” وقد تم تخصيصه من أجل نشر الإرشادات والتعليمات للتعامل مع منصة مدرستي سواء للطالب أو ولي الأمر أو المعلم، حيث تعتبر خدمة التسجيل المباشر من أبرز الخدمات التي يقدمها، والتي يمكن إنجازها من خلال مايلي:

الدخول إلى موقع العودة إلى المدارس.

اختيار تسجيل جديد.

تعبئة الخانات المطلوبة والتي تستلزم فقط رقم الهوية ورقم الجوال.

استلام بيانات دخول منصتي مدرستي بشكل مباشر وتسجيل الدخول.

ملاحظة: في حال كان الطالب أو المعلم لا يستطيع الدخول لمدستي على الرغم من تسجيل الدخول مسبقا ولكن عند المحاولة من جديد يظهر الرقم السري خطأ، يجب عمل استعادة كلمة المرور ومن ثم معاودة الدخول، في حال استمرار المشكلة يرجى تقديم تذكرة عن طريق أيقونة الدعم الفني.

طريقة حل الواجب في منصة مدرستي التعليمية

تعتبر خطوات حل الواجبات في مدرستي من أكثر ما يبحث عنه الطلاب في الساعات الأخيرة، وذلك في ظل البدء الفعلي في بث المحاضرات والشروحات من قبل المعلمين وإضافتهم للواجبات المدرسية الإلكترونية، حيث يجب على الطلاب أن يحرصوا على حلها من خلال المنصة ضمن الوقت المحدد الذي يضعه المعلم، لذلك ننقل بكم بالفيديو الشرح الكامل لحل الواجب إلكترونياً:

فيما سنواصل معكم بكافة الشروحات التي تعلق باستخدام مدرستي، وذلك لكل من الطالب والمعلم وولي الأمر، وذلك وفقاً للتحديثات الجديدة التي ستعلن عنها وزارة التعليم في الأيام المقبلة.