شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم الإشارة باليد أو رفع الصوت أثناء النقاش مع الوالدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم السبت، حكم الإشارة باليد أو رفع الصوت أثناء النقاش مع الوالدين.
وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، أن هذا فيه تفصيل فإن كان ليس فيه إساءة ولا يفهم منه الوالد أو الوالد أي إساءة لهما ولكنه ضمن الحوار لمناقشة موضوع فلا بأس بذلك.
وأضاف الشيخ "الخثلان"، أنه إذا كان فيه سوء أدب سواء برفع الصوت أو بالنهر أو الكلام الجارح فهذا لا يجوز ويدخل في "العقوق" فالله عز وجل يقول: " فلا تقل لهما أف" وهي أدنى درجة تضجر.
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