شكرا لمتابعة خبر عن 900 ريال غرامة استخدام الآخرين لمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أن ‏مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، استخدام غيرهم لها يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.

وأوضحت إدارة المرور، أن الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها يعد مخالفة مرورية؛ حيث أن الغرامة تتراوح بين 500 / 900 ريالًا.

وقالت أن ذلك بالإضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.