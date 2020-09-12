بالفيديو.. كبير الفيزيائيين بالحرس الوطني يكشف محاولات أمريكا لبقائه هناك

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد كبير الفيزيائيين بالحرس الوطني الدكتور ممدوح القثامي محاولات الأمن القومي الأمريكي لبقائه في أمريكا وإقامته الدائمة هناك . أكد كبير الفيزيائيين بالحرس الوطني الدكتور ممدوح القثامي محاولات الأمن القومي الأمريكي لبقائه في أمريكا وإقامته الدائمة هناك . وكشف " القثامي " في لقائه ببرنامج " المختصر " المذاع على " إم بي سي " الفضائية تفاصيل تلك المحاولات وتقديم عروض مغرية له للإقامة ومنها ترقيات وإغراءات مالية ومسمى وظيفي كبير . وأشار أنهم عرضوا عليه مساحة 350 متر مربع لإنشاء وحدة قياس جرعات الآشغة ثلاثية الأبعاد وكوادر من طلبة الدكتوراه لتنفيذ مهمته ، إلا أنه رفض كل هذه العروض وأصر على العودة للمملكة .

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