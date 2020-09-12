شكرا لمتابعة خبر عن مدى تأثير انتهاء الهوية الوطنية على دعم حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، عن مدى تأثير انتهاء الهوية الوطنية للمستفيدين، على الحصول على الدعم من البرنامج.
وأكد حساب المواطن، أن انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على الدعم المستحق المقدم له من البرنامج، في حال كان المستفيد مؤهلًا ومستحقًا؛ مشددًا على أهمية أن يكون الحساب البنكي للمستفيد نشطًا للاستفادة من الدعم.
ومن الجدير بالذكر، أن برنامج حساب المواطن، كان قد أودع في وقت سابق، 1.9 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 34 لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.
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