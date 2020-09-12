شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلمة تبدع في استخدام الوسائل التعليمية عبر منصة "مدرستي" بـ عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى): وثق مقطع فيديو إبداع معلمة بإدارة تعليم الحدود الشمالية في شرح الدروس لطلابها عبر وثق مقطع فيديو إبداع معلمة بإدارة تعليم الحدود الشمالية في شرح الدروس لطلابها عبر منصة مدرستي وأظهر الفيديو الأدوات والوسائل التعليمية التي صنعتها المعلمة آسيا العنزي لتشرح لطلابها بمدرسة عفاف في عرعر بطريقة جديدة خلقت جو حماسي تفاعلي . وأبرز المعلمين والمعلمات جهودهم وإبداعهم منذ بدء الدراسة لإستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الإستثنائية للعام الدراسي الحالي .

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