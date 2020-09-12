شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب مبتعث يحقق نجاحًا مبهرًا ليصبح مهندسًا ومترجمًا ومستثمرًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكن المهندس الشاب فارس آل رشود، الذي تم ابتعاثه للدراسة في اليابان من تحقيق قصة نجاح مبهرة، وتحقيق العديد من المشروعات المشتركة مع اليابانيين، أبرزها تأسيس منصة إخبارية معنية بالشأن العربي باللغة اليابانية.

وأوضح الشاب خلال لقائه مع قناة "الإخبارية" أن المنصة تحظى باحترام كبير في اليابان، لافتًا إلى أنه سعى لإيجاد منصة تنتهج أسلوب تناول الأخبار بالطريقة اليابانية، كما أن حساب "فارس اليابان" على "تويتر" استطاع أيضًا أن يكون إحدى المنصات المهمة في تناول الأخبار الفريدة عن اليابان.

وأكد أنه يعمل في الوقت الحالي على الاستثمار في تقنية يابانية يمكنها استنساخ الطعام وتحويله إلى مجسمات تحاكي الواقع بتقنية عالية، قائلاً أن بحث التخرج الخاص به كان عن هذه التقنية الفريدة، والتي تُستخدم في اليابان منذ 100 عام تقريبًا، كما وضع هدفًا أساسيًا يتلخص في نقل مثل هذه التكنولوجيا إلى المملكة، وهو ما نجح في تنفيذه خلال العامين الماضيين.