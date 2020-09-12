شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة إسعاف مريض السكري إذا دخل في غيبوبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف طبيب الأمراض الباطنية والسكري، الدكتور عبد الله العنزي طريقة إسعاف مريض السكري المصاب بهبوط السكر في الدم .

وأوضح ان أول شئ يجب الإتصال بالإسعاف ثم مساعدة المريض على بلع العسل لرفع مستوى السكر في الدم في حالة إن كان واعي .

أما إذا كان غير واعي ودخل في غيبوية فيمنع إعطائه أي مادة كالسكر او العسل او الكاكاو وغيرهم لأنه سيصاب بحالة اختناق بسبب دخول الطعام في المجرى التنفسي وسيزداد الأمر سوء ، وهناك بعض المواد الطبية التي ترفع مستوى السكر في الدم بدون وضع شئ في الفم .