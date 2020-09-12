شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع تشكل سحب ممطرة على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، ‏اليوم السبت، أنه من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه ربما تمتد الحالة حتى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.