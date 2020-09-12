شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. أمير الجوف يدشن النشاط الميداني للجنة الرياضة المجتمعية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - هند العتيبي (صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف اليوم ، النشاط الميداني للجنة الرياضة المجتمعية بالمنطقة في منتزه النخيل بمدينة سكاكا .

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر تدشين الأنشطة وكيل الإمارة رئيس لجنة الرياضة المجتمعية بمنطقة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ، ومدير مكتب فرع وزارة الرياضة مقرر اللجنة مريح بن مصلح المريح وعدد من المسؤولين ورؤساء اللجان .

بعد ذلك زار سموه أجنحة المجموعات والفريق الرياضية المشاركة والتقى بأعضائها مستمعاً منهم عن أنشطتهم الرياضية المجتمعية ، حيث أعربوا عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على اهتمامه بالرياضة المجتمعية وتأسيس سموه لجنة تُعنى بالرياضة المجتمعية، كما زار سموه ركن جرب الدراجة وهي مشاركة لإتاحة الفرصة لزوار الحديقة لتجربة الدراجة ذات المواصفات العالية .

وشاهد سموه عدداً من التمارين الرياضية وعروض لكرة الطائرة واليد ، ورياضة أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة ، وعدد من الرياضات المتنوعة وأركان خاصة بقياس الوزن ونبضات القلب والغذاء الصحي .

وقام سمو أمير منطقة الجوف بتتويج الفائزين بمسابقة الحجر المنزلي " الرياضة في جوف البيت " وهي عبارة عن أفضل منافسه

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