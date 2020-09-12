تعرّف على قصة العروض المغرية لكبير الفيزيائيين بالحرس الوطني للإقامة الدائمة في أمريكا

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كشف كبير الفيزيائيين بالحرس الوطني، الدكتور ممدوح القثامي، تفاصيل عروض الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة التي تلقاها هناك.

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وأوضح، خلال حديثه في برنامج بالمختصر على قناة MBC، أن العروض تضمنت إغراءات مالية وترقيات، بالإضافة إلى مساحة 350 مترا مربعا لإنشاء وحدة قياس جرعات الأشعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى كوادر من طلبة الدكتوراه لتنفيذ المهمة.

وأبان أنه حصل على هذه المساحة الكبيرة في وقت كان من الصعب الحصول على مكتب مساحته 5 أمتار مربعة لتأسيس هذه الوحدة، مشيرًا إلى أنه عُرض عليه إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وذلك ضمن قائمة الأشخاص الذين يفضل الأمن القومي الأمريكي بقاءهم هناك.

وذكر أن المحاولات الأمريكية لإبقائه هناك شملت أيضًا تكييف المسمى الوظيفي المناسب للدكتور القثامي، بما يساعد في بقائه داخل الولايات المتحدة، إلا أنه رفض كل ذلك.